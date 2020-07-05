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اقتصاد

خلال 11 شهرًا.. الإسكندرية للأدوية تحقق 150 مليون جنيه أرباحًا

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:19 ص
الاسكندرية للادوية
الاسكندرية للادوية
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع أرباحها خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي بنسبة 33.7 %. 

وقالت الشركة في بيان اليوم ، الأحد، إنها سجلت صافي ربح بلغ 150.56 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مايو 2020، مقابل 112.6 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
و ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 950.62 مليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 792.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018-2019.

وحققت الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، صافي ربح بلغ 149.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 112.6 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 883.1 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 742 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



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