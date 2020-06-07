AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنسبة 32.8%.. الإسكندرية للأدوية تربح 149 مليون جنيه خلال 10 أشهر

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:27 م
الادوية
الادوية
Advertisements
علياء فوزى
أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 32.8% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي.


وكشفت الإسكندرية للأدوية اليوم، الأحد، أنها حققت صافي ربح بلغ 149.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 112.6 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


اقرأ أيضا: في 9 أشهر .. الإسكندرية للأدوية تحقق 134.37 مليون جنيه أرباحا


وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 883.1 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 742 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 134.37 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 104.69 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


 فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 799.48 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 669.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيل للأدوية تناقش الموازنة التقديرية لعام 2020 /2021 ...18 أبريل

بسبب تحريك أسعار الأصناف الخاسرة .. 55.89 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح النيل للأدوية خلال الـ 9 أشهر

بنمو 122% ..العربية للأدوية: 70 مليون جنيه أرباح خلال 9 أشهر

بسبب تراجع الإيرادات.. انخفاض أرباح مصر للفنادق 48.7 مليون جنيه في 9 أشهر

في 9 أشهر .. الإسكندرية للأدوية تحقق 134.37 مليون جنيه أرباحا

فى 10 أشهر.. النيل للأدوية تسجل 100 مليون جنيه صافى ربح

ترشيحاتنا

الرحيل المفاجئ لـ إيهاب جلال يثير القلق فى المقاصة

الرقابة الإدارية: القبض على استشاري مشروعات بالبيئة لتلقيه رشوة

أسعار ومواصفات لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back في مصر.. صور

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

بعد تألقه بشكل لافت .. عرض سعودي يهدد انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي

للتخلص من الغازات.. تناول منقوع بذور الكراوية يوميا ينظف البطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور