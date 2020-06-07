بنسبة 32.8%.. الإسكندرية للأدوية تربح 149 مليون جنيه خلال 10 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 32.8% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي.





وكشفت الإسكندرية للأدوية اليوم، الأحد، أنها حققت صافي ربح بلغ 149.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 112.6 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

















وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 883.1 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 742 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.







وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 134.37 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 104.69 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.







فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 799.48 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 669.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم له.

