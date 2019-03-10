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اقتصاد

82.59 مليون جنيه أرباح الإسكندرية للأدوية خلال النصف الأول من العام الجاري

الأحد 10/مارس/2019 - 05:35 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علياء فوزى
أظهرت القوائم المالية لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفاع صافي ربح الشركة هامشيًا خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 0.3%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 82.59 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى يناير الماضي، مقابل 82.32 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بنحو 147 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 109 ملايين جنيه أرباحا متوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

يذكر أن صافي الربح الاسكندرية للأدوية، ارتفع بنسبة 0.59% خلال النصف الأول من 2018-2019، مسجلًا 72.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 71.83 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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