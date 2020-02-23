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اقتصاد

الإسكندرية للأدوية تستهدف 147 مليون جنيه أرباحا خلال العام الجارى

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:22 م
الأدوية
الأدوية
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علياء فوزي
كشفت الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2020-2021، استهداف زيادة أرباحها بنسبة 34 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها تستهدف أرباحًا بقيمة 196.5 مليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بقيمة 147 مليون جنيه في العام المالي الجاري.

وحول الموازنة الاستثمارية للشركة في العام المالي المقبل، تستهدف استثمارات بقيمة 182 مليون جنيه من خلال مباني بقيمة 113 مليون جنيه وآلات ومعدات بقيمة 69 مليون جنيه.

وحققت الشركة  صافي ربح بلغ 85.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2019، مقابل 72.26 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول حيث سجلت 531.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 457.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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