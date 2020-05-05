في 9 أشهر .. الإسكندرية للأدوية تحقق 134.37 مليون جنيه أرباحا





وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي ربح بلغ 134.37 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 104.69 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 799.48 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 669.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم له.





يشار الى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 118 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير مقابل 95.26 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة لتسجل 709 ملايين جنيه، مقابل 599.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 28.4 % خلال الـ 9 أشهر من العام المالي الجاري.