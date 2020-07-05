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رياضة

تقارير: جاساما حكما لموقعة الأهلي والوداد.. وأوتوجو لمواجهة الزمالك والرجاء المغربي

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:55 م
باكاري جاساما
باكاري جاساما
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عمرو الحلوانى

كشفت تقارير صحفية مغربية عن استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الجابوني، إريك أوتوجو، حكما لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي، وقع اختيارها على الحكم الجابوني إريك أوتوجو، لإدارة مباراة الرجاء البيضاوي والزمالك المصري.


وأوضحت الصحيفة المغربية، أن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك والرجاء، ستقام يوم 6 سبتمبر المقبل في الكاميرون.



وأشارت الصحيفة المغربية إلى تعيين باكارى جاساما لإدارة مباراة الأهلى والوداد المغربي بنصف نهائى أبطال إفريقيا والتى من المقرر ان تقام 5 سبتمبر المقبل وفقا لمصادر الصحيفة المغربية.

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