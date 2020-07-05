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فن

"Bon voyage" لـ كارول سماحة يحصد 2 مليون مشاهدة بعد 3 أيام من عرضه

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:31 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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آيه عاطف
حصد فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة ٢ مليون مشاهدة منذ بداية  عرضه من ثلاثة أيام وحتى الان ، والذي تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة بتول عرفة.

وتلقى الفيديو كليب اشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور ، لما حمله من فكرة جديدة ، استطاعت المخرجة بتول عرفة أن تظهرها بشكلًا مختلف عما اعتاد عنه الجمهور ، الأمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة عنها ، نالت اعجاب الكثيرين ، وأهل كارول لتصبح التريند الاول في " تويتر " عقب عرض الفيديو كليب.

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"bon voyage "  إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين  : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.
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