"Bon voyage" لـ كارول سماحة يحصد 2 مليون مشاهدة بعد 3 أيام من عرضه

حصد فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة ٢ مليون مشاهدة منذ بداية عرضه من ثلاثة أيام وحتى الان ، والذي تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة بتول عرفة.





وتلقى الفيديو كليب اشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور ، لما حمله من فكرة جديدة ، استطاعت المخرجة بتول عرفة أن تظهرها بشكلًا مختلف عما اعتاد عنه الجمهور ، الأمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة عنها ، نالت اعجاب الكثيرين ، وأهل كارول لتصبح التريند الاول في " تويتر " عقب عرض الفيديو كليب.





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"bon voyage " إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.