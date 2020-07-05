لا للاحتلال العثماني.. مئات الليبين ينتفضون في شوارع بنغازي ضد أردوغان والإخوان.. فيديو وصور

خرج مئات الليبين في شوارع مدينة بنغازي الليبية ليعبروا عن دعمهم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ورفضهم للاحتلال التركي وتدخل رجب طيب أردوغان المباشر في شئون بلادهم الداخلية.





وذكرت قناة "218" المحلية الليبية، إن المتظاهرين رفعوا لافتات تحمل شعارات "لا للاحتلال العثماني" و "ليبيا ليست للبيع" و"جيشنا كرامتنا".





ومنذ قليل، نجح الجيش الليبي في تدمير 7 آليات عسكرية تابعة للمليشيات الموالية لتركيا بالقرب من مدينة براك الشاطئ جنوبي البلاد.





ومدينة براك الشاطئ جنوب البلاد تعد من المناطق الإستراتيجية وتوجد بها قاعدة براك الشاطئ الجوية التابعة للجيش الليبي.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الليبي يرصد تحركات المليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا خاصة في الجنوب الذي يعد أحد أهداف الاحتلال التركي الرئيسية للسيطرة على آبار النفط، وتأمين طرق تهريب العناصر الإرهابية من إفريقيا إلى ليبيا والعكس.