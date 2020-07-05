سؤال مفاجئ من هيدي كرم لـ أحمد صلاح.. مين أحلى أنا ولا شريهان أبو الحسن؟

فاجئت المذيعة "هيدي كرم"، الفنان احمد صلاح حسني بسؤال غريب وهو "مين فينا احلي وتقصد به هي وشريهان ابو الحسن".





وقال احمد صلاح حسني، ردًا على سؤال هيدي ان مفيش ست وحشة، وفي حالة سؤال الزوجة هذا السؤال يجب ان تكون الاجابة ان هي احلى امرأة وليست في مقارنة مع غيرها.





وتابع احمد صلاح حسني، خلال حواره في برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "اون"، أن كثير من الستات يضعون انفسهم في موقف مقارنة مع غيرهم، وفي تلك الحالة تقلل الست من نفسها وتظهر للرجل انها غير واثقة في نفسها.





واوضح ان الرجل يحب المرأة الواثقة في نفسها، لافتًا الى ان في كثير من الاحيان تعرف المرأة ان تصل لما تريد ولكن بطرق مختلفة وذكية.



