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تعليم

جامعة سوهاج تعلن الجدول الزمني لعرض برامج المرشحين على منصب عميد كلية الطب البشري

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:28 م
الجدول الزمني لعرض
الجدول الزمني لعرض برامج المرشحين على منصب عميد كلية الطب ا
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خالد رياض
اعلنت اللجنه المشرفه علي انتخابات كلية الطب البشري بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، عن الجدول الزمني لعرض برامج المرشحين لشغل منصب عميد الكلية، علي مدار يومين بقاعة مجلس الجامعة، وسيتم يوم الاحد الموافق 26 يوليو عرض برامج كل من:

1- الدكتور أسامة محمد رشاد أستاذ الانف والاذن والحنجرة، والمشرف علي وكالة الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الساعة ٢:٠٠م حتي الساعة ٢:٣٠م .

2- الدكتور محمد عبد الرحيم عبد المولي استاذ جراحة التجميل و الحروق،الساعة ٢:٤٥م حتي الساعة ٣:١٥م.

3- الدكتور مجدي محمد امين استاذ النساء والتوليد والقائم بعمل عميد كلية الصيدلة، الساعة ٣:٣٠ مساء حتي الساعه ٤:٠٠م.

كما سيتم استكمال عرض برامج المرشحين يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو لكل من:

4- الدكتور احمد محمد بغدادي استاذ القلب والأوعية الدموية ومدير وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعي، الساعه ٢:٠٠م حتي الساعة ٢:٣٠م .

5- الدكتور شاذلي صالح موسي استاذ جراحة العظام،  الساعه ٢:٤٥م حتي الساعه ٣:١٥م.

6- الدكتور حسان عبد الرحمن نعمان استاذ جراحة العظام والمشرف علي كلية الطب البشري، الساعة ٣:٣٠ مساء حتي الساعة ٤:٠٠م.
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جامعة سوهاج تعلن الجدول الزمني لعرض برامج المرشحين على منصب عميد كلية الطب البشري
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