جامعة سوهاج تعلن الجدول الزمني لعرض برامج المرشحين على منصب عميد كلية الطب البشري

6- الدكتور حسان عبد الرحمن نعمان استاذ جراحة العظام والمشرف علي كلية الطب البشري، الساعة ٣:٣٠ مساء حتي الساعة ٤:٠٠م.

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1- الدكتور أسامة محمد رشاد أستاذ الانف والاذن والحنجرة، والمشرف علي وكالة الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الساعة ٢:٠٠م حتي الساعة ٢:٣٠م .2- الدكتور محمد عبد الرحيم عبد المولي استاذ جراحة التجميل و الحروق،الساعة ٢:٤٥م حتي الساعة ٣:١٥م.3- الدكتور مجدي محمد امين استاذ النساء والتوليد والقائم بعمل عميد كلية الصيدلة، الساعة ٣:٣٠ مساء حتي الساعه ٤:٠٠م.كما سيتم استكمال عرض برامج المرشحين يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو لكل من:4- الدكتور احمد محمد بغدادي استاذ القلب والأوعية الدموية ومدير وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعي، الساعه ٢:٠٠م حتي الساعة ٢:٣٠م .5- الدكتور شاذلي صالح موسي استاذ جراحة العظام، الساعه ٢:٤٥م حتي الساعه ٣:١٥م.