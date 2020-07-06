محافظ أسيوط يفتتح مستشفى في منقباد ومبنى لعزل مرضى كورونا بالمدينة الجامعية.. ويؤكد دعم مستشفيات العزل وتوفير احتياجاتها بالتنسيق مع المجتمع المدني

- تحويل مركز منقباد للخدمات الصحية ليصبح مستشفى عزل

- تجهيز مبنى عزل لحالات كورونا بالمدينة الجامعية بجانب المركز

- المحافظ : مواجهة الدولة لجائحة كورونا تشهد تكاتفا غير مسبوق من جهات كثيرة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، افتتاح مستشفى العزل في منقباد بمركز أسيوط ومبنى عزل مرضى كورونا بالمدينة الجامعية وذلك بعد رفع كفاءتهما وتجهيزهما بطاقة 100 سرير عناية متقدمة، حيث رافقه فى الافتتاح اللواء أركان حرب خالد لبيب، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبمشاركة احدى مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.





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واستعرض المحافظ مراحل تجهيز مركز منقباد المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل ليصبح مستشفى عزل لخدمة أهالى المحافظة وتجهيز مبنى رقم 5 بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة أسيوط بطاقة 100 سرير عناية متقدمة، ورفع كفاءة شبكات المياه والإنارة وبمساحة 3900 متر مسطح، وإنشاء دورات مياه جديدة ورفع كفاءة 12 دورة مياه، إضافةً إلى تجهيز متكامل لمبنى المدينة الجامعية باجمالى 62 غرفة بطاقة 100 سرير عناية متقدمة بمستشفى منقباد والمدينة الجامعية.





وأوضح أنه تم رفع مستوى الخدمة الطبية وتوفير أسطوانات الأكسجين بهما وتوفير جهاز توليد الاكسجين إضافةً إلى أجهزة استنشاق لتوسعة الشعب الهوائية وأجهزة قياس نسبة الأكسجين بالدم وأجهزة الأشعة المتحركة و2 بوابة تعقيم و4 بوفيه مجانى لخدمة المرضى والأطقم الطبية، إضافة إلى الأجهزة الطبية الاحتياطية للدفع بها وقت الحاجة وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.





وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته ودعم مستشفيات العزل وتوفير كافة الاحتياجات من خلال التنسيق مع كافة الجهات والمشاركات المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى.





ووجه الشكر لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وجامعة أسيوط ومديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتهم الفعالة وتسخير كافة الامكانات لدعم جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتجهيز مستشفيات العزل بمختلف المراكز والقرى لاستيعاب اعداد المصابين بالفيروس وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.





من جانبه أكد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية على جهود الدولة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد لاحتواء الازمة ومواجهة تداعياتها مشيرا الى الدعم الذى تقدمه المؤسسة العسكرية تحت قيادة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا من تجهيز مستشفيات العزل والمستشفيات الميدانية والمشاركة فى اعمال التطهير المستمرة لكافة المصالح والجهات بمختلف محافظات الجمهورية.





وأوضح أن هذا العمل يأتي استكمالا لدور الدولة فى احتواء الازمة ومواجهة تداعياتها، موجها الشكر لكافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة الازمة وبخاصة لمؤسسة احمد حسين جودة الخيرية لدعمها ومساهمتها فى تجهيز مستشفى عزل منقباد ومبنى المدينة الجامعية .





من جهته أشاد رئيس جامعة أسيوط بما شهده خلال الافتتاح من تجهيزات متقدمة لخدمة وعلاج مرضى الكورونا والتي تضمنت الانتهاء من تجهيز 100 غرفة مقسمة على الوحدة الصحية بمنقباد وتخصيصها كمستشفى عزل إلى جانب تجهيز طابقين بمبنى " 5 " بقطاع المدينة الجامعية طالبات وتجهيز كافة الغرف بالأكسجين اللازم لعلاج حالات ضيق التنفس المصاحبة لبعض إصابات فيروس كورونا .





وأكد الدكتور طارق الجمال أن مواجهة الدولة لجائحة كورونا تشهد تكاتف من جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية من أجل حماية أهلنا وذوينا من المواطنين وتوفير أفضل خدمة ، كيفًا وأوسعها عددًا لاستيعاب أي زيادة محتملة في أعداد المرضى والمصابين .





وأشار الدكتور طارق الجمال إلى التعاون غير المسبوق بين الجامعة وقيادة المنطقة الجنوبية وكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط والتي يأتي فى مقدمتها مديرية الصحة وهو ما ساهم فى نجاح الجامعة فى تخصيص 286 سرير بمختلف مستشفياتها الجامعية لخدمة الحالات الحرجة والمتوسطة إلى جانب 7 مبانى للمدن الجامعية والمخصصة لعزل الحالات الإيجابية مما تحتاج إلى رعاية طبية غير مكثفة .





بدوره استعرض الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط الموقف الصحى بالمحافظة لمواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد وتجهيز مستشفيات عزل ابوتيج والراجحى والمدينة الجامعية فضلا عن 14 مستشفى مركزى وعام بمختلف المراكز والاحياء لخدمة اهالى المحافظة وجميع مصابى كورونا .





وتفقد المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ورئيس جامعة أسيوط مبنى مستشفى عزل منقباد واستمعوا الى شرح لاقسام المستشفى والامكانات الطبية المتاحة والتقوا بالاطقم الطبية بالمستشفى لحثهم على بذل المزيد من الجهد فى خدمة المرضى.





كما تفقدوا اقسام مبنى عزل المدينة الجامعية بجامعة اسيوط للوقوف على التجهيزات التى تمت بالمبنى من تدعيمه بأسرة واجهزة طبية وامكانات ورفع كفاءة ليصبح مستشفى عزل لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا واستمعوا الى شرح من الدكتور احمد سيد المشرف على عزل المدينة الجامعية للامكانات المتاحة بالمبنى وتزويده بالاجهزة الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية .