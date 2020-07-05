أسرار صينية البطاطس للشيف شربيني

تعد صينية البطاطس من الأكلات الشعبية الرئيسية المتداولة داخل البيوت المصرية لمذاقها الرائع وبالرغم من ذلك لاتستطيع جميع النساء إخراجها بنفس المذاق .





نقدم لكم طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ باسرار الشيف شربيني مقدم برامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير صينية بطاطس بالفراخ :

بطاطس

فراخ

جزر

كمون

ورق لورا

مستكة

بصل

ثوم

كرفس

كرات

ملح

فلفل أسود

بهارات

مرقة دجاج

زبدة

جنزبيل

حبهان

اسرار صينية بطاطس بالفراخ :





-احضرى البصل والجزر والكرفس فى الكبة مع الثوم والملح وفلفل وتوابل مشكلة مع الكمون ثم يضاف الطماطم ويفرموا داخل الكبة ثم تضيفي الطماطم.





-تبلى الدجاج بالخلطة من الداخل والخارج واحشيها بها وتحمر فى الزبدة حتى تأخذ اللون الذهبى.

-قطعى البطاطس والبصل حلقات وحمريهما نصف تحميرة فى الزبدة مكان الدجاج.

- ضعى الدجاج صينية الفرن مع البصل والبطاطس وملح وفلفل وزعتر وحبهان ولورى ومستكه وزعتر مع كمون وبهارات ومرقة وافرمى باقى الكرفس والجزر والكرات والثوم مع جنزبيل وفلفل حار ويشوح مع الخليط السابق



