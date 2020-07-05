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توك شو

الري: لدينا مخاوف من احتمالية انهيار سد النهضة.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:13 م
سد النهضة
سد النهضة
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حمزة شعيب
كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل الاجتماعات بشأن أزمة سد النهضة بحضور المراقبين.

وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الاجتماع بدأ الساعة الثانية مع المراقبين والوفد المصري، واستعرضنا النقاط الفنية والقانونية المتحفظ عليها، فضلا عن النقاط التي تعاملت مصر معها بمرونة، ومن المفترض أن يكون هناك اجتماعًا مماثلًا مع السودان وإثيوبيا».

وتابع: «وضحنا التحديات المائية التي تواجهها مصر، فضلا عن استيراد بعض المنتجات من الخارج بسبب قلة المياه بمصر، والمقارنة بين حجم المياه في مصر وإثيوبيا، مجحفة».

وأكمل: «مصر أكدت أن المياه قضية وجودية وحياتية لمواطنيها، ونتمنى أن تختلف مسيرة المفاوضات خلال الفترة المقبلة، نريد أن نرى حسن النية في التفاوض».

وأشار إلى أن نقطة أمان سد إثيوبيا تعد أمرًا جوهريًا قائلا: «لا يزال هناك تخوفات بشأن أمان السد، نحن لم نطلع على وثائق في هذا الشأن، واحتمالية انهيار السد واردة، وحال انهيارة ستكون أزمة كبيرة، يجب أن نضع كل نقطة في الاعتبار حتى ولو نسبة حدوثها ضعيفة، والسودان ستكون المتضرر الأكبر».
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