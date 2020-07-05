وفاة رجاء الجداوي.. رحيل فنانة أبكى نجوم الشاشات على الهواء

حالة من الحزن سادت جموع الشعب المصري والعربي، بعد وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي اليوم متأثرة بإصابتها بـ كورونا.





الجميع نعاها كونها فنان محبوبة لديهم، تاركة برحيله فراغا كبير بين الأوساط الفنية لن يسده أحدا .

البكاء والحزن هو مظهر عليها أغلب الإعلاميين خلال توديع الفنانة رجاء الجداوي، حيث اتشحت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني خلال تقديمها برنامجها التلفزيوني الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع عبر قناة سي بي سي.

ودخلت منى عبد الغني في نوبات من البكاء، خلال نعيها للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنقاذ تحدثها عبر الهواء مباشرة، حيث ظلت تدعوا لها بالمغفرة والرحمة ووصفها بأجمل المعاني.

فيما حاول الإعلامي عمرو أديب، أن يتملك نفسه في البكاء حين كان يتحدث عن صديقته وزميلته رجاء الجداوي، لتدمع عينيه وهو ينهيها معترفا بأنها كان لها فضل كبير في ظهوره عبر شاشة التلفزيون.

واثنا عمرو اديب، على شخصية رجاء الجداوي، ومدى حبها للناس وطيبتها ، واصفا ايها بينبوع الحنان الذي كان متاح للجميع ، لافتا إلى أنها كانت قناة صاحبة واجب وبدأت حياتها من الصفر.

و ردد باكيا " انتي في عنيه يا رجاء، انتي ستنا وأمنا وحبيبتنا، وعمري ما ننسى أفضلها عليا هي اللي بنتني".

كما انهارت الفنانة يسرا و دلال عبد العزيز في البكاء، خلال مداخلتهم الهاتفية مع عمرو أديب، لنعي الفنانة الراحلة، التي كانت مقرب إليهما بشكل كبير .

والجدير بالذكر أن أميرة مختار نجلة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى أعلنت عن وفاة والدتها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمستشفى الخليفة للعزل بالإسماعيلية، بعد قضائها 43 يوما فى العزل عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة الراحلة تعاني من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث أجرت 3 مسجات منذ إصابتها أثبتت جميعها إصابتها بكورونا وعدم تعافيها حتى بعد حقنها ببلازما المتعافين.



