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رياضة

إبراهيم سعيد: الأهلي والزمالك في تحد صعب أمام الوداد والرجاء ..فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:59 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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حسن العمدة
أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، صعوبة موقف قطبي الكرة المصرية في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات متلفزة مع الإعلامي محمد فاروق ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "الأهلي والزمالك في تحدٍ صعب أمام الوداد والرجاء، وما يزيد من صعوبتها هي أنها أصبحت من مباراة واحدة مثل مباريات الكأس الخاسر يودع البطولة".
 
وأضاف إبراهيم سعيد "الزمالك والأهلي قبل توقف الكرة بسبب كورونا وصلا لمرحلة عالية للغاية من ناحية الأداء والسرعة والتكتيك".

وكان من المقرر إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون إلا أن انتشار جائحة كورونا جعلت التفكير يتغير داخل الاتحاد القاري حيث سيتم لعب مباريات نصف النهائي في دولة واحدة محايدة على أن تكون مباراة النهائي بها أيضا. 

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