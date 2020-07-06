ملخص وأهداف فوز برشلونة على فياريال برباعية في الدوري الإسباني.. فيديو

حقق فريق برشلونة، انتصارًا هاما على حساب نظيره فياريال، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا".





البارسا سجل أول أهداف اللقاء سريعًا في الدقيقة الثالثة عن طريقه بو توريس مهاجم فياريال بالخطأ في مرماه، بعد تحويله تسديدة جريزمان في شباك فريقه.





وعادل نادي فياريال النتيجة في الدقيقة 14، عن طريقه مهاجمه جيرارد مورينو من هجمة مرتدة منظمة.





وفي الدقيقة 20، راوغ الأرجنتيني ليونيل ميسي دفاعات فياريال، قبل أن يمرر كرة في الجهة اليسرى للويس سواريز، والذي سدد الكرة بباطن القدم اليمنى، لتسكن شباك مرمى فياريال، معلنًا عن الهدف الثاني للبارسا.





وفي الدقيقة 45، أحرز الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثالث لبرشلونة، من هجمة مرتدة منظمة، وصلت لـ ليونيل ميسي ليمررها بالكعب لجريزمان، والذي سجلها بروعة مُسقطة في مرمى فياريال، معلنًا عن الهدف الثالث لفريقه، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وفي الشوط الثاني، ظهر فياريال بشكل ضعيف رغم تأخره في النتيجة، بل أن نادي برشلونة كان المسيطر على أحداث الشوط الثاني أيضًا، واستطاع ليونيل ميسي تسجيل هدفًا بالفعل، لكن بعد عودة الحكم لتقنية الفار تبينه وجوده في موقع متسلل.





وفي الدقيقة 86، اختتم أنسو فاتي مهرجان أهداف برشلونة، بعد مراوغته دفاعات فياريال من الجهة اليسرى، ثم تسديد كرة أرضية زاحفة سكنت شباكهم، منهيًا المباراة بفوز فريقه برباعية مقابل هدف.





وبتلك النتيجة، حقق برشلونة أولى انتصاراته بعد التعادل في الجولتين السابقتين أمام سيلتا فيجو وأتليتكو مدريد، ليصل رصيده من النقاط للنقطة 73 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس.





ونقدم لكم ملخصًا للمباراة وأهدافها بالفيديو