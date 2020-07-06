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رياضة

الزمالك يغري أوباما بـ 10 ملايين جنيه لتمديد عقده خوفًا من انتقاله إلى الأهلي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:22 ص
يوسف اوباما
يوسف اوباما
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك بدأ مفاوضات التجديد مع يوسف أوباما لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، من أجل تمديد العقد والتوقيع علي عقود جديدة لمدة خمس سنوات.
 
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسؤولو الزمالك وعدوا اللاعب بزيادة راتبه السنوي من 6 ملايين جنيه في الموسم إلي 10 ملايين جنيه".

وأوضح: "الزمالك متخوق من دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب في ظل أحقيته في التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل".

جدير بالذكر، أن فترة الانتقالات الصيفية جارية منذ قرار الحكومة بعودة النشاط الرياضي، ويبحث الأهلي عن لاعبين مميزين لدعم صفوفه. 
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