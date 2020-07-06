أمير سعيود: جوزيه أفضل مدرب تعاملت معه في مصر

أكد الجزائري أمير سعيود لاعب الأهلي السابق، إنه تلقي في الفترة الماضية عرضا من نادي بيراميدز من أجل الانضمام إلى صفوفه.





وأضاف أمير سعيود في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، ان مفاوضات نادي بيراميدز لم تنجح على الرغم من موافقته للعودة إلي صفوف الدوري المصري من جديد.





وتابع:" أفضل الأيام كانت مع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي ".





وأتم :" مانويل جوزيه مدرب صاحب شخصية وفكر ناضج في مجال كرة القدم على الرغم من إنه صاحب قرار رحيلي عن الأهلي ".



