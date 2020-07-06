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سيارات

من الداخل والخارج.. أسهل طريقة لتنظيف السيارة في 10 دقائق

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:31 ص
من الداخل والخارج
من الداخل والخارج .. أسهل طريقة لتنظيف السيارة في 10 دقائق
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منة الله عبد الحميد
يحرص كل سائق على نظافة سيارته بطريقة سلسة، في إطار الاهتمام بشكلها الخارجي مرورًا بالحفاظ عليها من الخدوش، وفي نهاية المطاف الحرص على نظافتها باستمرار من الداخل والخارج، لأن السيارة النظيفة تعكس شخصية مالكها، ولأن البعض يلجأ لتنظيفها داخل مراكز الصيانة أو محطات البنزين ويدفع مبالغ باهظة. 

وفي هذا الشأن، يقدم "صدى البلد"، أبرز النصائح للحفاظ على السيارة..
 
1- احرص على أن تكون سيارتك نظيفة، باستخدام الفرشاة لتنظيف فتحات التكييف وفتحات السيارة الداخلية. 

2- استخدام الخل والشامبو في إزالة البقع اللاصقة في صالون السيارة. 

3- تنظيف دواسات السيارة بالماء والصابون لإزالة الأتربة المتراكمة. 

4- تجنب استخدام الماء والصابون في تنظيف الإطارات واستبدالها بالمياه الغازية. 

5- استخدم المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة المتراكمة في فرش السيارة، وفرشاة أخرى لإزالة الوبر من على المقاعد. 

6- غسيل السيارة من الخارج بالماء واستخدام الوكس أو الشمع لإضفاء لمسة جمالية عليها والحفاظ على لمعانها لأطول فترة ممكنة. 

7- نثر معطر الجو في السيارة لإعطاء رائحة طيبة. 


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