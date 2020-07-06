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فن

بعد بكائها على رجاء الجداوي.. الجمهور يبحث عن يسرا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة يسرا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد بكائها على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

قالت الفنانة يسرا، :"إن قلبي موجوع على فراق رجاء الجداوي لأنها والدتي، مؤكدة "كنت أشعر دائما بأنها والدتي الثانية".

وأضافت الفنانة يسرا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن آخر مرة تواصلت مع الفنانة رجاء الجداوي وهي في العزل، وقالت لي "يارب ماتشوفي اللي انا شيفاه".


بينما أوضحت :أنني أعرف الفنانة رجاء منذ عمر، وكنا نخرج ونضحك وكنا نسافر معا، أن الفنانة رجاء الجداوي كانت تعطينا كل شيء، مؤكدة أنها كانت تتعب كثيرا من أجل إسعاد الآخرين.

وإختتمت حديثها قائلة :"أن الفنانة رجاء كانت تريد أن تعمل حتى آخر لحظة في حياتها، وكان أهم شيء في حياتها هي ابنتها أميرة".

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