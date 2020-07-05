AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بيعيط ومش قادر يتكلم.. والدة الطفل آدم وهدان تروي تفاصيل علاقته بـ رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:40 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
عبّرت أمنية سرحان، والدة الطفل آدم وهدان، عن حزنها الشديد وحزن إبنها لوفاة الفنانة رجاء الجداوي، خاصة إن آدم اشترك معها في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو آخر أعمالها الفنية قبل رحيلها.

قالت والدة آدم وهدان، :" أنا قولتله قبل ما يفتح الفيسبوك، قعد يعيط ويقولي يعني انا مش هشوفها تاني ؟ .. قولتله هتشوفها في المسلسلات والأفلام، في كل أعمالها الحلوة وهي ارتاحت لأنها كانت تعبانة".

وتابعت قائلة :"كانت أم، وكنت بتطمن وآدم معاها في المشاهد كانت واخدة بالها منه وتقوله لا متمسكش الحاجة غير ما نعقمها وتنصحني أديله حاجات تقولي المناعة وتاخد بالها من أكله .. وتسأل عليا وتسلم عليا وعارفة اني صيدلانية فـ تقولي ليه مفتحتيش صيدلية قولتلها بحب مجال التدريس ، كانت عشرية والكل بيحبها .. وفي اللوكيشن بتقول لآدم متجيش الا اما تسلم عليا وكان بيعمل كده ديمًا".

واختتمت حديثها قائلة :"كانت تتحب .. إحنا خسرناها ربنا يرحمها ويغفرلها آدم متأثر ومش قادر يتكلم في الموضوع خالص .. كان متعلق بيها وهي كانت بتحبه وكتبتله بوست جميل قالتله بتشرف اني إني اشتغلت معاك .. ده شرف لينا أحنا إنه مثل معاها، وكمان إشترك معاها ف عزمي واشجان لكن مشاهدة الدور هنا ومشاهدها كانت جميلة أما كان بيعيط كانت تعيض معاه وتقول اوعى تخليه يعيط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوي للطفل آدم وهدان بطل لعبة النسيان: بحبك وفخورة بيك

الطفل آدم وهدان لـ صدى البلد: بحب دينا الشربيني

بعد إعلان إصابتها بـ كورونا.. #رجاء_الجداوي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بعد إصابتها بـ كورونا.. شريف مدكور يطلب من جمهوره الدعاء لـ رجاء الجداوي

بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. الطفل آدم وهدان يطمئن الجمهور على صحته.. شاهد

بوسي شلبي تطمئن متابعيها على رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

سمير فرج: منظومة الدفاع الجوي التركية المدمرة في ليبيا هي الأحدث عالميا.. فيديو

فيديوجراف .. لماذا توقفت صفقة انتقال دونجا لـ الزمالك؟

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

أخبار النادي الأهلي.. CAF يستبعد جاساما من مواجهة الوداد.. وزيادة قيمة التعاقد مع موليكا

إسرائيل تؤكد: فقدنا السيطرة على كورونا

عادل إمام ينعى رجاء الجداوي بـ مشهد من مسرحية الواد سيد الشغال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات