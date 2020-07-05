بيعيط ومش قادر يتكلم.. والدة الطفل آدم وهدان تروي تفاصيل علاقته بـ رجاء الجداوي

والدة الطفل آدم وهدان، عن حزنها الشديد وحزن إبنها لوفاة الفنانة رجاء الجداوي، خاصة إن آدم

اشترك

معها

في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو

آخر

أعمالها الفنية قبل رحيلها.





قالت والدة آدم وهدان، :" أنا قولتله قبل ما يفتح الفيسبوك، قعد يعيط ويقولي يعني انا مش هشوفها تاني ؟ .. قولتله هتشوفها في المسلسلات والأفلام ، في كل أعمالها الحلوة وهي ارتاحت لأنها كانت تعبانة".





وتابعت قائلة :" كانت أم ، وكنت بتطمن وآدم معاها في المشاهد كانت واخدة بالها منه وتقوله لا متمسكش الحاجة غير ما نعقمها وتنصحني أديله حاجات تقولي المناعة وتاخد بالها من أكله .. وتسأل عليا وتسلم عليا وعارفة اني صيدلانية فـ تقولي ليه مفتحتيش صيدلية قولتلها بحب مجال التدريس ، كانت عشرية والكل بيحبها .. وفي اللوكيشن بتقول لآدم متجيش الا اما تسلم عليا وكان بيعمل كده ديمًا".



واختتمت حديثها قائلة :"كانت تتحب .. إحنا خسرناها ربنا يرحمها ويغفرلها آدم متأثر ومش قادر يتكلم في الموضوع خالص .. كان متعلق بيها وهي كانت بتحبه وكتبتله بوست جميل قالتله بتشرف اني إني اشتغلت معاك .. ده شرف لينا أحنا إنه مثل معاها، وكمان إشترك معاها ف عزمي واشجان لكن مشاهدة الدور هنا ومشاهدها كانت جميلة أما كان بيعيط كانت تعيض معاه وتقول اوعى تخليه يعيط".

عبّرت أمنية سرحان،