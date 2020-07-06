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أخبار العالم

البرازيل تسجل 26051 إصابة بكورونا و602 حالة وفاة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:41 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الإثنين، تسجيل 26 ألفا و51 إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 602 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأكد علي فرحات، الصحفي اللبناني والمقيم في البرازيل، أن مسؤولية تفشي فيروس كورونا تقع عاتقها على الحكومة البرازيلية والرئيس جايير بولسونارو، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يتم اتخاذ خطوات وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا قبل أن يتم انتشاره فى شهر مارس الماضي.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة عبر تطبيق skype، أنه قبل انتشار كورونا احتفلت البرازيل بالكرنفال وحدث استخفاف بالوباء، مشيرا إلى أن الرئيس البرازيلي وصف المرض بأنه بإنفلونزا عادية.

وتابع الصحفي اللبناني المقيم بالبرازيل، أن الواقع الآن أصبح صعبا داخل البرازيل، مؤكدا أنها تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الفيروس. 

وأشار إلى أن الشعب البرازيلى يعانى من التقصير فى شئون الخدمات الطبية والاجتماعية، إضافةً إلى إصابته بجائحة كورونا، ولا يجد دعمًا من الحكومة من أجل الحجر الصحي، وساءت الأمور كثيرا، ومن المرجح استمرار تلك المعاناة. 
 
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