كارول سماحة تحقق مليونى مشاهدة بـ Bon voyage على يوتيوب

حقق فيديو كليب "bon voyage" للفنانة اللبنانية كارول سماحة 2 مليون مشاهدة منذ بداية عرضه من ثلاثة أيام.

"bon voyage" من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.





وتلقى الفيديو كليب إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.



واستطاعت المخرجة بتول عرفة أن تظهر كارول سماحة بشكل مختلف عما اعتاد عنه الجمهور، الأمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة عنها، نالت إعجاب الكثيرين، وأهل كارول لتصبح التريند الأول في "تويتر" عقب عرض الفيديو كليب.