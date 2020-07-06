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المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء: نعد تقريرا أسبوعيا بنواقص الدواء

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:50 ص
الاستغاثة الطبية
الاستغاثة الطبية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور حسام المصرى ، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء ، إن لجنة الاستغاثات الطبية تم تشكلها بمجلس الوزراء انشقت  عن اللجنة الطبية العليا  التي شكلتها لجنة رئيس الوزراء السابق .

 وأضاف الدكتور حسام المصرى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاعة على القناة المصرية الأولى ، أننا قمنا  بتشكيل اللجنة  وبدأنا فى رصد  الاستغاثات الموجودة لدينا .

وأشار  المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء ، إلى أنه تم رصد 850 استغاثة خلال شهرين ، معظمها  حالات خاصة بفيروس كورونا منها اصحاب الاشتباه أو أعراض معينة للكورونا .

وتابع  المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء ، أنه كان يتم نقل الحالة إلى أقرب مستشفى ليتم التعامل المبدئي معها ،وتشخيص الحالة واخذ المسحة والتأكد من وجود الكورونا او لا .

وأكد  المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء ، اننا نهتم بنقص الأدوية ومتابعة تقرير أسبوعى بنواقص الدواء ،لافتا إلى أننا كنا نمر بفترة بها أزمة من بعض الفيتامينات والأدوية .
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