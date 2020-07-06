المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء: نعد تقريرا أسبوعيا بنواقص الدواء

قال الدكتور حسام المصرى ، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء ، إن لجنة الاستغاثات الطبية تم تشكلها بمجلس الوزراء انشقت عن اللجنة الطبية العليا التي شكلتها لجنة رئيس الوزراء السابق .
وأضاف الدكتور حسام المصرى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاعة على القناة المصرية الأولى ، أننا قمنا بتشكيل اللجنة وبدأنا فى رصد الاستغاثات الموجودة لدينا .
وأشار المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء ، إلى أنه تم رصد 850 استغاثة خلال شهرين ، معظمها حالات خاصة بفيروس كورونا منها اصحاب الاشتباه أو أعراض معينة للكورونا .
وتابع المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء ، أنه كان يتم نقل الحالة إلى أقرب مستشفى ليتم التعامل المبدئي معها ،وتشخيص الحالة واخذ المسحة والتأكد من وجود الكورونا او لا .
وأكد المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء ، اننا نهتم بنقص الأدوية ومتابعة تقرير أسبوعى بنواقص الدواء ،لافتا إلى أننا كنا نمر بفترة بها أزمة من بعض الفيتامينات والأدوية .