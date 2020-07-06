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رياضة

اختلط بالمدرب وعدد من زملائه.. إصابة لاعب الأهلي السعودي بكورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:25 ص
أهلي جدة
أهلي جدة
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إسراء أشرف

كشف الإعلامي الرياضي السعودي أحمد الجابري، عن مفاجأة صادمة لجماهير نادي أهلي جدة، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

وقال "الجابري" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن عدم خوض النادي الأهلي تدريباته أمس الأحد، جاء بسبب اكتشاف حالة كورونا جديدة، داخل صفوف الفريق.

وتابع الإعلامي الرياضي، أن الأهلي اكتشف إصابة البوسني ألفيس ساريتش، لاعب وسط الفريق، بالوباء، مشيرًا إلى أنه اختلط بالصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الفريق.

وكان أهلي جدة، أكد في بيان رسمي أن ميلوفيتش منح  اللاعبين راحة الأحد، على أن يعودوا للتدريبات مجددًا، بدءً من اليوم الإثنين.

ومن المقرر، أن تعود منافسات الدوري السعودي، يوم 4 أغسطس المقبل، وسط اجراءات احترازية مشددة تضمن سلامة اللاعبين والمدربين.
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