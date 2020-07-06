أشرف عبدالفتاح: تنس الأهلي جاهز للمنافسة على الدوري

عبر أشرف عبد الفتاح، المدير الفني لفريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بعودة النشاط الرياضي مجددا، بعد التوقف الذي تجاوز ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدا أنه قرار صائب من جانب الدولة ووزارة الشباب لعودة الحياة مجددا للرياضة بما يخدم مصالح الأندية.





وأضاف أن فرق التنس بالأهلي استأنفت تدريباتها أمس السبت على الملاعب المفتوحة بمدينة نصر، من خلال التدريبات البدنية لاستعادة لياقة اللاعبين وأوزانهم السابقة قبل توقف النشاط، بهدف تجهيزهم لخوض التدريبات الفنية داخل الصالات منتصف الشهر الجاري.





وأكد عبد الفتاح أن جهاز تنس الطاولة ملتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ومجلس إدارة النادي، والاتحاد الدولي للعبة، والتي تتضمن التباعد بين اللاعبين وارتداء القفازات في اليد الحرة، بالإضافة لاستخدام كل لاعب لكرة مختلفة، وارتداء المدربين للكمامات.





وأشار عبد الفتاح إلى أن تنس طاولة الأهلي جاهز للمنافسة على الدوري المحلي مجددا خاصة أنه حقق نتائج طيبة في البطولة قبل توقف النشاط، موضحا أن جهاز التنس نجح خلال الموسم الحالي في تحقيق بطولة إفريقيا للسيدات في نيجيريا، كما نجح في تحقيق بطولة الأندية العربية للرجال التي أقيمت في المغرب.





وشدد المدير الفني لتنس الطاولة بالنادي على أن جميع اللاعبين لديهم الرغبة القوية في عودة النشاط مجددا مؤكدا أن الجميع التزم بالتدريبات المنزلية وفقا لتعليمات الجهاز الفني للمحافظة على لياقتهم البدنية.





يذكر أن فرق النشاط الرياضي بالنادي عادت للتدريبات، وفقا للبروتوكول الخاص بوزارة الشباب والرياضة بعودة الألعاب الأقل تلامسا سواء الفردية أو الجماعية.



