AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن القاهرة يضبط 2.250 طن أسماك ولحوم مجهولة المصدر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة .

وتبين حيازته (2,250 طن "أسماك– مفروم لحوم- كبده- سجق") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين،تمهيدًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، وتحصله على مبلغ (5779625) جنيها، قام بالإستيلاء عليها بدون وجه حق طبقًا لتقرير اللجنة الفنية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في حملة بالقاهرة.. ضبط 41 طن لحوم وأغذية فاسدة

ضبط شركة مستلزمات طبية غير مرخصة وصاحب مخبز يتلاعب بالدعم فى حملة بالقاهرة

ضبط ٢ طن كفتة ورنجة غير صالحة للاستهلاك وصاحب مخبز تلاعب بأموال الدعم بالقاهرة

فى حملة بالقاهرة.. ضبط 13 طن أسماك و8 آلاف قطعة مستلزمات طبية غير صالحين للاستهلاك

فى حملات تموينية بالقاهرة..ضبط مسؤول عن مخبز بلدي استولى على مليون جنيه من أموال الدعم

ضبط مصنع وجبات جاهزة بالقطامية بداخله ٢ طن دواجن فاسدة

ترشيحاتنا

بعد للا فضة .. شاهد سلمى أبو ضيف تروى تجربتها مع متحرش

أخطر 6 مرات.. ظهور سلالة جديدة من كورونا في كوريا الجنوبية

الممثلة المصرية الاسطورية.. فان دام ينعى رجاء الجداوى بكلمات مؤثرة

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

خامل فى مياه الصرف الصحي.. خبير يكشف عن مصدر فيروس كورونا

احمي نفسك | اِعرف ماذا تفعل عند انفجار إطارات السيارة أثناء القيادة

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

معلنا مشاركته فى الدوري.. شوبير ساخرا: هو الزمالك اكتشف دلوقتي علاج كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء .. سيرين عبد النور تفاجئ متابعيها بإطلالة لافتة

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها