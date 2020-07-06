أمن القاهرة يضبط 2.250 طن أسماك ولحوم مجهولة المصدر

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة .





وتبين حيازته (2,250 طن "أسماك– مفروم لحوم- كبده- سجق") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين،تمهيدًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين.





كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، وتحصله على مبلغ (5779625) جنيها، قام بالإستيلاء عليها بدون وجه حق طبقًا لتقرير اللجنة الفنية.



