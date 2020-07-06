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حوادث

في 4 مليون جنيه | ضبط رئيس مجلس ادارة شركة بالاسكندرية نصب على المواطنين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء على 4 ملايين جنيه بدعوى توظيفها.


تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، من أربعة أشخاص بقيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية "له معلومات جنائية") بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم وتوقفه عن السداد ورفضه رد أصل المبالغ المالية .


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى والمقاولات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (4 مليون جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
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