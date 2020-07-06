البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين.
فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11096 نقطة.
وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 1836 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 4256 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 1538 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 2369 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 761 نقطة.