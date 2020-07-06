البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين.





فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11096 نقطة.





وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 1836 نقطة.









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