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أخبار البلد

رئيس الوزراء يطالب بسرعة إنشاء المحور الملاصق للعمارات بمنطقة الزمر بالهرم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم منذ قليل أعمال تنفيذ محور  في منطقة الزمر بالهرم ، والذي كان قد تسبب في جدل منذ أسابيع بسبب التصاقه بالعمارات السكنية .

ورافق رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و عدد من المسئولين ، واستمع مدبولي لشرح حول اعمال تنفيذ المحور ، وطالب مدبولي بسرعة الانتهاء من تطوير .


وكان قد تفقد مدبولي عدد من مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والكبارى، التي يتم تنفيذها فى مدينة 6 أكتوبر، وكذا التى تتم بها أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الإسكان.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في اتمام أعمال التنفيذ وكذا تطوير ورفع كفاءة هذه الطرق والمحاور في ضوء أهميتها في خدمة عدد كبير من السكان في مدينة السادس من أكتوبر، وتسهيل حركتهم ونشاطهم، إلى جانب ربط القاهرة الكبرى بعدد من المحافظات الأخرى، بما ييسر حركة البشر والبضائع.

وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له "الطريق الدائري الأوسطي"، حيث أكد وزير الاسكان أنه ينقسم إلى قطاعين، (القطاع الأول) ما بين تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، وهو طريق داعم لطريق الفيوم، بإجمالي استثمارات ٩١٨ مليون جنيه، ويضُم طريق الفيوم ؛ بطول ١١ كم، ويتكون من 2 حارة مرورية، و3 كباري، والطريق الدائري الأوسطي؛ بطول ١٦ كم، كل اتجاه يتكون من رئيسي وشاحنات، ويضم كوبري.
أما القطاع الثاني فيقع عند تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار جنيه، بطول (١٤) كم، ويضم (٣) كباري وعدد (٢) كوبري مشاه.

وأشار الوزير إلى أن أعمال القطاع الأول من "الطريق الدائري الأوسطي" تستهدف تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم، عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، إلى جانب رفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية؛ لتتناسب مع الوضع الجديد بالنسبة للطريق الدائري الأوسطي، وتستوعب ضغط مرور النقل الثقيل القادم من وإلى المنطقة الصناعية، بينما يهدف القطاع الثاني إلى تطوير "الطريق الدائري الأوسطي" في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتيْ خدمة.
رئيس الوزراء يطالب بسرعة إنشاء المحور الملاصق للعمارات بمنطقة الزمر بالهرم
رئيس الوزراء يطالب بسرعة إنشاء المحور الملاصق للعمارات بمنطقة الزمر بالهرم
رئيس الوزراء يطالب بسرعة إنشاء المحور الملاصق للعمارات بمنطقة الزمر بالهرم
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