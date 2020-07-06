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تعليم

انتهاء 6440 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية من الامتحانات العملية اليوم بالبحيرة..صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:54 م
الامتحانات العملية
الامتحانات العملية اليوم بالبحيرة
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جمالات الدمنهورى

أدى 6440 طالبا وطالبة من إجمالى 54801 طالب وطالبة  بالدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة الامتحانات العملية بكافة النوعيات ( صناعى -  زراعى – تجارى – تعليم مزدوج – إعداد مهنى – نظام الخمس سنوات ) وسط حالة من الهدوء .


وذلك وسط اتخاذ  كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات والمعلمين.


أكد الدكتورمحمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة  للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.

وأشار إلى إنتهاء سابع أيام الإمتحانات العملية حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى امتحانات (  العملي – معامل ) 6440 طالبا بنسبة حضور بلغت  100 ٪، حيث أدى الطلاب الإمتحانات فى عدد 55 لجنة .

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ولفت سعد إلى أن 6440  طالبا وطالبة بنسبة حضور 100%  قاموا باداء إمتحانات  العملى – معامل فى 55 لجنة رئيسية صناعى ( 38) – زراعى  ( 9) – تجارى ( 8 ) وبنسبة 11.8% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين

واضاف بأنه تم متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط التعليم الفنى في الإدارات المختلفة بالتعليم الفنى بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة التواصل الإجتماعى بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية للإطمئنان على سير الإمتحانات .

وأكد على تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وإنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة .

انتهاء 6440 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية من الامتحانات العملية اليوم بالبحيرة..صور
انتهاء 6440 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية من الامتحانات العملية اليوم بالبحيرة..صور
انتهاء 6440 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية من الامتحانات العملية اليوم بالبحيرة..صور
انتهاء 6440 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية من الامتحانات العملية اليوم بالبحيرة..صور
انتهاء 6440 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية من الامتحانات العملية اليوم بالبحيرة..صور
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