وسط إجراءات احترازية .. طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحان الأحياء

بدأت منذ قليل امتحانات الثانوية الأزهرية لقسم العلمى علوم فى مادة الأحياء فى 860 لجنة فرعية بنطاق محافظة البحيرة ولمدة 3ساعات، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشتركين في مراقبة الامتحانات.





وشهدت اللجان اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم قياس درجات الحرارة أثناء الدخول وتعقيم الطلاب والطالبات وتسليمهم كمامات لمواجهة فيروس كورونا.





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وخضع الطلاب للتفتيش الذاتى للبحث عن أي هواتف محمولة أو أى متعلقات للاستعانة بها فى الغش فى إطار اتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة الغش الفردى والجماعى.





وتم فحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان و تسليم ورقة الامتحان في الموعد المحدد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.





ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بالمرور علي مقرات لجان الثانوية الأزهرية قبل بدء الامتحانات لمتابعة الإجراءات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات وللتأكد أن الأمور تسير على ما يرام .