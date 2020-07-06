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أخبار العالم

الإمارات تزف بشرى للمصريين.. أول رحلة طيران منخفض التكلفة بين البلدين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الشركة العربية للطيران في أبوظبي، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في أبوظبي، عن  تسيير رحلات مباشرة اعتبارًا من 14 يوليو الجاري بين أبوظبي ومدينتي الإسكندرية وسوهاج في مصر.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ستقلع أولى الرحلات من أبوظبي إلى الإسكندرية يوم 14 يوليو الجاري، في حين تنطلق الرحلات إلى مدينة سوهاج في اليوم التالي.

وستقلع الرحلات إلى مطار برج العرب الدولي في مدينة الإسكندرية ثلاث مرات أسبوعيا أيام الثلاثاء والخميس والسبت في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من مطار أبوظبي الدولي، لتصل إلى الإسكندرية في الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي.

أما الرحلات إلى مطار سوهاج الدولي، فتقلع من مطار أبوظبي الدولي كل يوم أربعاء الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي لتصل إلى سوهاج في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، وتقلع رحلة العودة في الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي لتصل إلى أبوظبي الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي.

والعربية للطيران أبوظبي مشروع مشترك بين "العربية للطيران"، الناقلة الجوية الوحيدة المدرجة في الإمارات، والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي.


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