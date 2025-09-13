شعب مصر: قرار الأمم المتحدة يبرهن على صحة موقف القاهرة بحل الدولتين

أشاد أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر بالتصويت الكاسح داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الإعلان الداعي إلى اتخاذ خطوات محددة وجدول زمني واضح لتنفيذ حل الدولتين، معتبره تطورا محوريا نحو استعادة المسار السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بعد سنوات من الجمود والتصعيد.

وقال المقدم، إن هذا الدعم الدولي العارم يعكس إدراكا جماعيا بأن استمرار الاحتلال وسياسات الحصار والعنف لا يمكن أن تشكل أساسا للسلام، وأن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين يمر فقط عبر تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن رئيس حزب شعب مصر إدانة القرار للأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين والبنية التحتية في غزة، وتأكيده على ضرورة إنهاء الحرب فورا ورفع الحصار وتوفير المساعدات الإنسانية، ما يعكس حرص المجتمع الدولي على حماية المدنيين من جميع الأطراف.

وأكد أشرف المقدم، أهمية موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية وأنه لم يكن يوما مجرد موقف سياسي، بل التزام تاريخي وأخلاقي تُجسده جهودها المستمرة في التهدئة، ورعايتها لملفات المصالحة الفلسطينية، وتقديمها للدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني في كل الأوقات.

وأشار رئيس حزب شعب مصر إلى أن القرار الأممي يبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل استمرار الأمر الواقع، وأنه يتعين تحويل هذا الزخم السياسي إلى خطوات تنفيذية عاجلة تمهد الطريق نحو استئناف مفاوضات جادة تفضي إلى تحقيق حلم الدولة الفلسطينية، وضمان سلام وأمن.