برلماني: التصويت الأممي لإقامة الدولة الفلسطينية انتصار للإرادة الدولية ورسالة قوية لوقف العدوان

أكد الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن التصويت الساحق في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إعلان نيويورك والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، يمثل انتصارًا تاريخيًا للإرادة الدولية ورسالة صريحة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح زيدان ، في بيان له، أن هذا القرار خطوة مفصلية تفتح الباب أمام تحرك واسع لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الحرب المدمرة في قطاع غزة، التي كشفت للعالم حجم المأساة الإنسانية الناتجة عن سياسة القمع والتطهير العرقي.

وأضاف زيدان، أن المجتمع الدولي أثبت من خلال هذا التصويت أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم في مواجهة الاحتلال، وأن هناك دعمًا متناميًا لحقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن القرار يعكس عزلة غير مسبوقة لإسرائيل، ويشكل ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا متزايدًا عليها، مطالبًا بترجمة هذا الموقف الدولي إلى خطوات عملية من مجلس الأمن والمنظمات الدولية، بما يضمن وقف العدوان فورًا، وحماية المدنيين، وتهيئة الأرضية اللازمة لعملية سلام عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتفتح صفحة جديدة لشعوب المنطقة.