حزب الوعي: اعتماد حل الدولتين اختبار حقيقي للمجتمع الدولي

أصدر حزب الوعي بيان رسمى رحّب فيه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي باعتماد حل الدولتين كخيار أساسي لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال والظلم الإسرائيلي يهدد استقرار العالم وأمن منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الحزب ببيان صدر عنه أن التصويت بأغلبية واضحة لصالح القرار يعكس إرادة المجتمع الدولي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدد على أن مصر تظل ركيزة أساسية في دعم الحقوق الفلسطينية من خلال جهودها التاريخية في المفاوضات، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة يعانون حصارا خانقا، فيما يواجه 3 ملايين بالضفة الغربية سياسات استيطان وتهويد وانتهاكات يومية، ما يجعل من حل الدولتين ضرورة إنسانية وأخلاقية قبل أن يكون خيارًا سياسيًا.

وأضاف الحزب أن نجاح القرار الأممي يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، داعيًا إلى خطوات عملية تحول القرار إلى واقع ملموس، مع التمسك بالمبادرة العربية للسلام ودعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وطالب "الوعي" بجدول زمني ملزم لتطبيق حل الدولتين تحت إشراف الأمم المتحدة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وضمان حق اللاجئين في العودة، فضلًا عن دعم الجهود المصرية في إعادة إعمار غزة ورفع الحصار.

كما حذر من أن استمرار السياسات الإسرائيلية بدعم بعض القوى الدولية سيؤدي إلى تفاقم مشاعر الكراهية والتطرف، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه الثابت بمناصرة الحقوق الفلسطينية ودعمه الكامل للموقف المصري، مشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.