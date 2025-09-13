قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الوعي: اعتماد حل الدولتين اختبار حقيقي للمجتمع الدولي

الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
محمد الشعراوي

أصدر حزب الوعي بيان رسمى رحّب فيه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي باعتماد حل الدولتين كخيار أساسي لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال والظلم الإسرائيلي يهدد استقرار العالم وأمن منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الحزب ببيان صدر عنه  أن التصويت بأغلبية واضحة لصالح القرار يعكس إرادة المجتمع الدولي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدد على أن مصر تظل ركيزة أساسية في دعم الحقوق الفلسطينية من خلال جهودها التاريخية في المفاوضات، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة يعانون حصارا خانقا، فيما يواجه 3 ملايين بالضفة الغربية سياسات استيطان وتهويد وانتهاكات يومية، ما يجعل من حل الدولتين ضرورة إنسانية وأخلاقية قبل أن يكون خيارًا سياسيًا.

وأضاف الحزب أن نجاح القرار الأممي يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، داعيًا إلى خطوات عملية تحول القرار إلى واقع ملموس، مع التمسك بالمبادرة العربية للسلام ودعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وطالب "الوعي" بجدول زمني ملزم لتطبيق حل الدولتين تحت إشراف الأمم المتحدة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وضمان حق اللاجئين في العودة، فضلًا عن دعم الجهود المصرية في إعادة إعمار غزة ورفع الحصار.

كما حذر من أن استمرار السياسات الإسرائيلية بدعم بعض القوى الدولية سيؤدي إلى تفاقم مشاعر الكراهية والتطرف، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه الثابت بمناصرة الحقوق الفلسطينية ودعمه الكامل للموقف المصري، مشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة الصراع الفلسطيني الاحتلال إقامة دولة فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

غزة

فتح: إسرائيل قامت على فكرة «أرض بلا شعب» وفوجئت بشعب فلسطيني يناضل

محمود الهباش

الهباش: قرار إقامة الدولة الفلسطينية سيصطدم بالفيتو الأمريكي

الأزهر الشريف

الأزهري: لغة الحوار اختفت من المجتمع بسبب السوشيال ميديا

بالصور

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد