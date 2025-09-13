قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
برلمان

حزب الجبهة الوطنية يشيد باعتماد الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية

أعلن حزب الجبهة الوطنية ترحيبه وتأييده الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مبدأ حل الدولتين كأساس عادل وشامل لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

ويؤكد الحزب أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة تعكس إرادة المجتمع الدولي في إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.. إذ يعول الحزب على هذا القرار كأرضية محورية تعيد الأمل، وتثبت أن إرادة الشعوب والشرعية الدولية لا يمكن تجاهلها. نؤمن أن الوقت قد حان لوضع حد للمعاناة، وبناء مستقبل يسوده السلام والقانون.

ويشيد الحزب  بالدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنا الموقف الواضح لمعظم الدول الأوروبية التي أكدت دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. إن هذا الموقف الأوروبي الإيجابي يعكس إدراكا متزايدا لدى القارة العجوز بأن السلام العادل هو الضمانة الحقيقية لاستقرار المنطقة والعالم.

كما نثمن بشكل خاص التحركات الدبلوماسية المشتركة بين فرنسا وشركائها الأوروبيين، إلى جانب الموقف العربي الموحد، في حشد هذا التأييد الدولي الواسع.

كما يدعو الحزب جميع القوى الفاعلة إلى دعم هذا التوجه، والضغط نحو تنفيذه على أرض الواقع، حتى تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ويسود السلام العادل والشامل في المنطقة.

