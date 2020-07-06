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برلمان

رئيس المؤتمر: رئاسي الحزب فى انعقاد دائم استعدادا لانتخابات الشيوخ

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:10 م
الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر
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أحمد أيمن
أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر،أن المجلس الرئاسى للحزب فى حالة انعقاد دائم للأجهزة والاستعداد النهائي لمرشحي الحزب على انتخابات مجلس الشيوخ سواء على القائمة أو المقاعد الفردية مشيرا إلى أن الحزب سيشارك ضمن القائمة الوطنية التي تضم عددًا من الأحزاب السياسية الفاعلة علي الساحة السياسية.

وقال " صميدة " فى تصريحات له،إن حزب المؤتمر لديه كوارد قادرة على خوض انتخابات مجلس الشيوخ خاصة انه استعد منذ فترة طويلة في أماناته المختلفة بالمحافظات للاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ مؤكدا أن الحزب حريص كل الحرص على التنسيق مع مختلف الأحزاب داخل القائمة الوطنية في الانتخابات علي المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ منعًا لتفتيت الأصوات.

وأكد الربان عمر المختار صميدة ثقته فى ان مجلس الشيوخ سيكون له دوره الايجابى الكبير فىاثراء الحياة النيابية المصرية مشيرا الىان الشعب المصرى العظيم سيكون له دوره المميز فى اختيار وافضل العناصر لتمثيله داخل مجلس الشيوخ.

وأعرب الربان عمر المختار صميدة عن سعادته بالاداء رفيع المستوى للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة داخل مجلس النواب خلال الخمس دورات البرلمانية من فصله التشريعى الاول، مؤكدا ان الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب شاركت بايجابية فى جميع التشريعات والقضايا الوطنية التى تم مناقشتها داخل البرلمان.
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