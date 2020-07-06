رئيس المؤتمر: رئاسي الحزب فى انعقاد دائم استعدادا لانتخابات الشيوخ

أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر،أن المجلس الرئاسى للحزب فى حالة انعقاد دائم للأجهزة والاستعداد النهائي لمرشحي الحزب على انتخابات مجلس الشيوخ سواء على القائمة أو المقاعد الفردية مشيرا إلى أن الحزب سيشارك ضمن القائمة الوطنية التي تضم عددًا من الأحزاب السياسية الفاعلة علي الساحة السياسية.





وقال " صميدة " فى تصريحات له،إن حزب المؤتمر لديه كوارد قادرة على خوض انتخابات مجلس الشيوخ خاصة انه استعد منذ فترة طويلة في أماناته المختلفة بالمحافظات للاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ مؤكدا أن الحزب حريص كل الحرص على التنسيق مع مختلف الأحزاب داخل القائمة الوطنية في الانتخابات علي المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ منعًا لتفتيت الأصوات.





وأكد الربان عمر المختار صميدة ثقته فى ان مجلس الشيوخ سيكون له دوره الايجابى الكبير فىاثراء الحياة النيابية المصرية مشيرا الىان الشعب المصرى العظيم سيكون له دوره المميز فى اختيار وافضل العناصر لتمثيله داخل مجلس الشيوخ.



