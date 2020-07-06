مساعد وزير الدفاع: القوات المسلحة ستستمر درعا للوطن.. وعبدالعال: كلنا على قلب رجل واحد

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إن ما رأيته اليوم من مظاهرة حب وتأييد من القوات المسلحة يفرض علينا التزاما كبيرا من القوات المسلحة حيث لم يعترض أي من النواب على مشروعات القوانين وأنقل لكم تهنئة القائد العام بمناسبة ثورة 30 يونيو والتي أنشات مؤسسات الدولة في مؤسسات الدولة، وأنقل لكم قبل انتهاء الفصل التشريعي على قيادة المجلس لتدعيم أركان الدولة وساهمت في التنمية بكافة مجالاتها وساعدت القوات المسلحة على ما بذله المجلس خلال الفترة الماضية وأتمنى رؤيتكم خلال المجلس المقبل.





وأكد شاهين أن "القوات المسلحة ستستمر دائمًا درعًا لحماية الوطن وسيفا ضد كل من يحاول المساس بأمنها والجيش المصري ملك لهذا الشعب صاحب البطولات والتضحيات، ولن ينقلب على أهله أبدًا، وهو ملاذ للجميع ورصيد للقومية العربية وقوة نرهب بها أعداء الوطن".





جاء ذلك في كلمته عقب إقرار مجلس النواب عددا من القوانين الخاصة بالقوات المسلحة.





بدوره قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النوب: "باسمي وباسم كافة الاعضاء نبادلكم حبا بحب، ونحن دائما داعمين للقوات المسلحة، ونؤكد للتاريخ أن هذا المجلس فيه الرأي والرأي الآخر، ولكن بالنسبة لأي أمر يخص القوات المسلحة فالمجلس كله يكون على قلب رجل واحد أغلبية ومعارضة".