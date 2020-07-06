نشرة المرأة والصحة.. علاقة كورونا بالإصابة بالسكر.. خبير يكشف عن مصدر الفيروس.. طريقة عمل دجاج الكانتون

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار الهامة فيما يتعلق بالمرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها في السطور التالية.
هل فيروس كورونا يصيبك بمرض السكري؟
في منتصف أبريل، علم طالب يبلغ من العمر 18 عامًا من ألمانيا، أنه أصيب بفيروس كورونا - CoV-2 على الرغم من شعوره الجيد، وجاء مرضه بعد رحلة نهرية في النمسا ، لذلك تم اختبار عائلته بحثًا عن أجسام مضادة للفيروس، يتم إنتاجها استجابة للعدوى وبعد أيام ، بدأ يشعر بالتعب والعطش الشديد.
وفي أوائل شهر مايو ، تم تشخيص إصابته بداء السكري من النوع الأول ، واقترح طبيبه ، تيم هولشتاين في مستشفى جامعة شليسفيغ هولشتاين في كيل ، أن البداية المفاجئة قد تكون مرتبطة بالعدوى الفيروسية.
سهلة ولذيذة.. طريقة عمل دجاج كانتون
قدمت الشيف ايمان علي صفحتها مطبخ ايمان طريقة عمل دجاج كانتون على الطريقة الصينية .
لا يصلح فى 5 حالات... تعرف على الطريقة الصحيحة لـ قياس الوزن
قياس الوزن من الأمور التى يحرص الكثير من الأشخاص على عملها لمعرفة النظام الغذائي الذي يجب اتباعه، وكثيرًا ما يصدمنا قياس أوزاننا عندما نجدها مختلفة، فلا يعرف الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الشروط التى يجب إتباعها قبل قياس الوزن.
قدمت الدكتورة سهام سوقية، أستشارى التغذية، أبرز التعليمات التى يجب مراعاتها و إتباعها عند قياس الوزن
حتى تحصل على وزنك الصحيح .
ظهر فى الصين وقضى على نصف سكان أوروبا قديما.. معلومات لا تعرفها عن الطاعون الدبلي
وجهت مدينة في شمال الصين يوم الأحد الماضى إنذارا بعد الإبلاغ عن حالة " طاعون دبلي "مشتبه بها، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية فى الصين.
خامل فى مياه الصرف الصحي.. خبير يكشف عن مصدر فيروس كورونا
اعتقد خبير توماس جيفرسون، كبير الباحثين في "مركز الطب المبني على الأدلة في جامعة أكسفورد أن الفيروس التاجي قد يكون خاملًا في جميع أنحاء العالم وظهر عندما كانت الظروف البيئية مناسبة للازدهار بدلًا من البدء في الصين.