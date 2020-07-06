نشرة المرأة والصحة.. علاقة كورونا بالإصابة بالسكر.. خبير يكشف عن مصدر الفيروس.. طريقة عمل دجاج الكانتون

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هل فيروس كورونا يصيبك بمرض السكري؟

في منتصف أبريل، علم طالب يبلغ من العمر 18 عامًا من ألمانيا، أنه أصيب بفيروس كورونا - CoV-2 على الرغم من شعوره الجيد، وجاء مرضه بعد رحلة نهرية في النمسا ، لذلك تم اختبار عائلته بحثًا عن أجسام مضادة للفيروس، يتم إنتاجها استجابة للعدوى وبعد أيام ، بدأ يشعر بالتعب والعطش الشديد.



