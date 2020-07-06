بالأسماء.. التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للصحافة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي يوم الاثنين الموافق 2020/7/6 وحضور أعضاء الهيئة وهم:









المستشار عادل بريك، الأستاذة سامية زين العابدين، الدكتور إيهاب أبوعيش، الأستاذ وليد عبد العزيز، سامح عبد الله، الأستاذ أسامة سعيد، الدكتورة فاطمة سيد أحمد والدكتور أحمد مختار.









في بداية الاجتماع، رحب رئيس الهيئة بالأعضاء متمنيًا لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة حيث تضمن التشكيل مجموعة متنوعة من أبرز رجال القانون والصحافة والمالية، وتوجهت الهيئة بخالص الشكر والتقدير للهيئة السابقة برئاسة الأستاذ كرم جبر وعضوية كوكبة من ألمع رجال الصحافة المصرية لما قاموا به من جهود لدعم ومساندة الصحافة المصرية ومساعدة المؤسسات الصحفية القومية للنهوض بدورها الأصيل في تشكيل الرأي العام ووجدان الأمة ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وفتح العديد من الملفات الشائكة وتعهدت الهيئة باستكمال مسيرة العمل والوقوف إلى جانب المؤسسات والنهوض بها.



