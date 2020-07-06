رسميا .. إم جي تكشف عن موديل ZS 2021 .. صور

أعلنت شركة ام جي لصناعة السيارات البريطانية عن تدشين أحدث موديلاتها ZS 2021 الكروس أوفر بتحديثات منتصف العمر في المملكة المتحدة.





وقالت شركة ام جي إن السيارة ZS 2021 الجديدة قد حصلت على "تطور رائع" مقارنة بموديلها السابق، وشبك أمامي معدل ومصابيح أمامية ليد جديدة بتصميم أنيق، بالإضافة إلى مصد أمامي رياضي ومصابيح ضباب جديدة.





كما أن السيارة ZS 2021 قد حصلت على اكصدام خلفي بتصميم قوي، ومصابيح خلفية جديدة، ومن الجانب، حصلت السيارة على جنوط معاد تصميمها، بالإضافة إلى لمسات من الألومنيوم المنتشرة في خارجية السيارة.





أما المقصورة الداخلية فقد حصلت على أجهزة قياس رقمية جديدة، ونظام ترفيهي كبير بشاشة مقاس 10.1 بوصة، ويدعم النظام الجديد كلًا من أندرويد أوتو و آبل كاربلاي، كما تتوفر على لوحة قيادة محسنة و مسند ذراع أمامي جديد.





تستمد ZS 2021 قوتها من محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 105 حصان و175 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات مع نظام دفع أمامي، تتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 10.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/س.





وتستهلك السيارة ZS 2021 ، 6.8 لتر لكل 100 كم تقطعها، وتُعرض ZS المحدثة حاليًا للبيع في المملكة المتحدة بسعر يبدأ من 15,495 جنيه استرليني.