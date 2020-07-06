القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي قرية الخضيري بالدقهلية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "تنفيذ مشروع الصرف الصحي.. مطلب أهالي قرية الخضيري بالدقهلية".





جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أفادت بأن تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بقرية الخضيري فجاري مراجعة التصميمات المعدة من استشاري دعم التنفيذ IS2، بمعرفة استشاري إدارة البرنامج PMCF (استشاري وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان)، وفي انتظار انتهاء فترة مراجعة التصميمات؛ للبدء في مرحلة أعمال طرح المستندات.



