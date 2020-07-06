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أخبار العالم

جريمة مروعة فى لبنان.. مقتل شقيقين بسبب مشاجرة فى مطعم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:47 م
عيار ناري
عيار ناري
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مـيـــس رضــا

تلاسن ثم مشاجرة ثم إطلاق نيران وبحر من الدماء .. استيقظ لبنان على جريمة مروعة هزت ارجائها بمقتل شقيقان فى بلدة الهرمل بالبقاع .

 

تفاصيل الواقعة تعود، عندما قرر الشقيقان أحمد 24 عاما،  ومحمد 22 عاما،  الذهاب لإحدى المطاعم لتناول الغداء و دخل شاب وتلاسن معهم، فما كان من صاحب المطعم إلا أن طرده، بحسب ما أدلى به ابن عمهما لإحدى الصحف الللبنانية.

وأضاف: بعدما انتهوا من تناول الطعام، خرجوا ليعودوا أدراجهم إلى منزلهم في بلدة مفرق برقايل، واذ بهم يتعرّضون لمكمن مسلّح من الشخص الذي تلاسنوا معه، حيث كان برفقته شخصين، فأمطرهم بوابل من الطلقات، فأصيب أحمد بعدد كبير منها، في حين أُصيب محمد بطلقة على مقربة من قلبه، كذلك أصيب صديقهما، الذي نقل الى المستشفى حيث يتلقّى العلاج، ووضعه مستقر وسيخضع لجراحة".

 

وأشار إلى أن "الاشكال حصل بين الضحيتين والقاتل قبل دخولهما إلى المطعم، وعندما انتهيا من تناول الطعام كَمَنَ لهما وقتلا الشابان بدم بارد وتم دفنهما اليوم بعد عرضهما على التشريح.

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