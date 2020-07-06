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توك شو

هنقطع رجل أردوغان.. أحمد موسى: المعتوه التركي لا يستطيع الاقتراب من الحدود المصرية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:29 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس مجلس النواب المصري أصدر تصريحات قوية لكل من يحاول الاستيلاء على ثروات مصر في البحر المتوسط؛ مشيرا إلى أنه استخدم لفظ «هنقطع رجله». 

وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «أحمد موسى»، أن مصر لديها القوة العسكرية القادرة على حماية مقدراتها وثرواتها؛ والمعتوه التركي لا يقدر على الاقتراب من الحدود المصرية؛ قائلا: «إحنا بنتكلم بكل قوة علشان عندنا ثقة في قواتنا المسلحة».

وأكد موسى، أن مصر لن تقبل أي تحرش أو محاولة للتعدي على حقوقها في البحر المتوسط، مقدما التحية إلى الدكتور على عبد العال الذي هاجم النظام التركي بقطع «رجله».

وردد موسى «شكرا دكتور على عبد العال المحترم».
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