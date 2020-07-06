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توك شو

طبيب نفسي: المتحرش عنده سلوك مرضي وهذا لا يعني أنه غير مسئول

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر إن التحرش أنواع، وهي التحرش العرضي وهو التحرش في لحظة ضعف لفتاة ما فنفذ التحرش، والتحرش المرضي وهو يدفعه لتكرار التحرش بصورة مستمرة ويصدر منه سلوكيات غير لائقة وله ضحايا كثر.

وأضاف المهدي، من خلال اتصال هاتفي ببرنامج الافوكاتو، مع الإعلامي أيمن عطا الله، المذاع عبر فضائية النهارـ أن المتحرش النفسي له عدة أنواع وهو التحرش التحككي الذي يتحرش بالنساء في وسائل المواصلات والأسواق بلمس مناطق حساسة بالسيدات، والتحرش الاستعراضي وهو يستعرض أجزاء من جسمه أمام الضحية، والتحرش السيكوباتي وهو بيتم تصوير وتسجيل مكالمات للمرأة وبيتم ابتزازها ومطالبتها مبالغ مالية وتحقيق متطلباته الأخري.

وأشار المهدي، إلى أن كل امرأة أن تأخذ حقها من المتحرش بالقانون ولا تخضع لابتزاز المتحرش وعلي الآباء والأمهات أن يقفوا صفا وراء بناتهم لأخذ حقهم من وباء مرضي التحرش الجنسي.
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