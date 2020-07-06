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أخبار العالم

الجيش الليبي: قصف قاعدة الوطية ضربة موجعة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:03 م
خالد المحجوب
خالد المحجوب
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قسم الخارجي
قال ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الاثنين، إن تركيا تحاول أن توسع تدخلها في ليبيا.

وأضاف العميد المحجوب أن الدول الأوروبية ترفض تدخل تركيا في ليبيا، لافتا إلى أن تركيا خصصت حاكما عسكريا لطرابلس لتوسيع تدخلها.


وأكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن تركيا تخشى من الجيش الوطني الليبي الجاهز  للدفاع عن الليبيين ضد الاحتلال التركي.

وشدد المحجوب على أن مدينة سرت هي خط أحمر، مشيرا إلى أن  حكومة الوفاق انتهت صلاحيتها.

وفيما يتعلق بقصف قاعدة الوطية، قال المحجوب إن قصف منظومة هوك التركية بالوطية مهم في التوقيت، ووصف  الضربة التي استهدفت منظومة هوك التركية بالوطية بأنها "موجعة" .

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