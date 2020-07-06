ياسر رزق يكشف موقفا صارما للفريق محمد العصار في ثورة 30 يونيو مع الأمريكان

نعى ياسر رزق رئيس تحرير مؤسسة أخبار اليوم، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي توفى بعد صراع مع المرض، قائلا: "كان رجلا عظيما وله دورا مهما في السياسية والتنمية الصناعية أيضا".





وأضاف رزق ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الاثنين، قائلا: له دور كبير في الناحية العسكرية والسياسية، وله دور كبير في النهضة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القوات المسلحة".





وتابع أنه: "العصار شارك في موقعه من خلال الإشراف على المصانع الحربية في مشروعات التنمية"، لافتا إلى أن دورة السياسي هو الدور الأبرز وخاصة في ثورة 25 يناير والفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو.





وأشار إلى أنه لا يمكن أن تلخص أدوار الفريق الراحل، وتولى مهمة بالغة الحساسية أثناء فترة الاستنزاف لتطوير القوات المسلحة، مؤكدا أنه كان أكثر الأشخاص الذي لعب دورا مهما خلال أزمة حكم الأخوان وتقديم تقدير الموقف إلى القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.





وأكمل أن الراحل العصار كان مسؤولا لملف التعاون العسكري مع أمريكا وقت ثورة 30 يونيو، وأكد رفض مصر للضغط الأمريكي وقتها.