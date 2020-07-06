أمراض جلدية خطيرة تصيب مريض السكري.. تعرف عليها

طويلة أن يتسبب في أعراض جانبية كشعور المريض بجلد ساخن متورم ومؤلم، وطفح جلدي وحكة وأحيانا بثور صغيرة أو جفاف وتقشر أو إفرازات بيضاء.

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