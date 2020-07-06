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مرأة

أمراض جلدية خطيرة تصيب مريض السكري.. تعرف عليها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:29 م
أمراض جلدية خطيرة
أمراض جلدية خطيرة تصيب مريض السكري
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آية التيجي
يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم على صحة الإنسان وعلى الجلد والبشرة، حيث ان مرض السكري يمكن ان يكون له تتابعات اخرى بخلاف الإصابة به، لذا على مريض السكري متابعة مستويات السكر في الدم باستمرار، وأكثر من مرة في اليوم الواحد.

وقال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، انه يمكن لـ ارتفاع مستويات السكر لفترة 
طويلة أن يتسبب في أعراض جانبية كشعور المريض بجلد ساخن متورم ومؤلم، وطفح جلدي وحكة وأحيانا بثور صغيرة أو جفاف وتقشر أو إفرازات بيضاء.

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وأشار الدالي في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، إلى أن اعتلال الجلد السكري من أشهر الأمراض الجلدية المصاحبة لـ مرض السكري، ويعاني فيه المريض من ظهور بقع ارجوانية أو بنية دائرية بشكل بسيط في منطقة قصبة الساق.

وأفاد الدالي، بأنه في حالات نادرة لـ مرض السكري يظهر الطفح الجلدي على الذراعين والفخذين مما يتسبب في جفاف الجلد والحكة، وكذلك يمكن ان تظهر تقرحات وجروح من الصعب شفائها لمريض السكري؛ وذلك بسبب ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب.

وتابع الدالي، أنه يمكن ان يصاب مريض السكري بفقاعات الجلد، وهي من الأمراض الجلدية النادرة التي تظهر عادة في الأقدام واليدين، وتحدث أكثر عند الذكور المصابين بالسكر لفترة طويلة والذين يعانون من مضاعفات السكر الداخلية، وتظهر بأشكال مختلفة وعادة ما تلتئم من تلقاء نفسها.
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