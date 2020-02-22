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مرأة

احذر.. داء السكري يصيبك بـ مرض خطير

السبت 22/فبراير/2020 - 09:01 م
السكر
السكر
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آلاء حسن
مرض السكري من الأمراض التي تنطوي على مشاكل مع هرمون الأنسولين، ويمكن أن يحدث مرض السكري عندما ينتج البنكرياس القليل جدًا من الأنسولين أو لا ينتج عنه ، أو عندما لا يستجيب الجسم للأنسولين بشكل مناسب. 

ووفقًا لموقع webmed، يحدث مرض القلب قبل 15 سنة في المتوسط ​​لدى مرضى السكري، وخاصة للنساء وهناك علاقة بين مرض السكري وأمراض القلببشكل قوي جدا.

وأمراض القلب التاجية هي أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا والمميتة لدى مرضى السكري، والنساء المصابات بداء السكري لديهن خطر أعلى بـ 1.8 مرة من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أكثر من النساء غير المصابات بداء السكري. 

والرجال الذين يعانون من مرض السكري يكون لديهم خطر الوفاة من مرض القلب التاجي بمقدار 1.5 مرة أكثر من الرجال الذين لا يعانون من مرض السكري

يحاول الباحثون تحديد الأسباب التي تجعل قصور القلب أكثر شيوعًا بين النساء المصابات بداء السكري من الرجال المصابين بداء السكري ، وذلك وفقًا لما نشرته الصحيفة في 14 نوفمبر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية .

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